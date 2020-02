Depois de três datas esgotadas em tempo record aquando da sua última visita, Lucas Lucco anuncia o seu aguardado regresso a Portugal.

Foram mais de 25 mil pessoas que puderam comprovar o talento deste fenómeno brasileiro ao vivo, e público e critica renderam-se à humildade e profissionalismo deste cantor e compositor.

Na TV e rádio apresentou o single "Aham" que depressa se converteu no hino da sua primeira passagem por Portugal, e que desde logo deixou saudades aos fãs, que reclamam o regresso.

Conhecido por dar o seu toque irreverente à música sertaneja através de roupagens mais atuais, Lucas tem cativado novos públicos para o estilo musical. Artista multifacetado, tem mostrado o seu talento também nas áreas da representação e moda e, claro, é famoso pela sua devoção ao desporto e estilo de vida saudável.

É na internet que o fenómeno mais se revela com cerca de quatro milhões de subscritores no seu canal oficial de youtube e mais de 16 milhões de seguidores no instagram. Mas as filas que se formaram junto às salas de espetáculos por onde o artista actuou em Portugal não enganam, é um fenómeno real e que arrasta verdadeiras multidões.

Para o próximo espetáculo em Portugal, estão já garantidos para além de "Aham", os restantes êxitos do cantor, "Princesinha", "Plano B", "Mozão", "Briguinha boba", "Posto 24", entre muitos outros. Uma excelente prenda antecipada para o Dia da Mulher (que se assinala a 8 de março) e sem dúvida um programa à altura desse dia.

