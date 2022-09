O MIL junta concertos, encontros com profissionais da indústria musical e discográfica, debates e ‘masterclasses’, entre os dias 28 e 30 de setembro, no Hub Criativo do Beato e em espaços do Cais do Sodré.

Estão previstos quatro grandes encontros para refletir sobre políticas culturais, economia da atividade musical noturna, sobre acessibilidades e sobre a indústria musical.

Esta edição conta com a presença de mais de 50 artistas portugueses e estrangeiros, na vertente de festival, entre os quais Lewis OfMan (França), L’Homme Statue (Brasil), Bikôkô (Espanha), Reinel Bakole (Bélgica), Lil Ella (Espanha), Clara! (Bélgica), e os portugueses Sónia Trópicos, Filipe Sambado, Soluna e Tomás Wallenstein.

O MIL tem como objetivo a promoção e internacionalização da música dos países de língua portuguesa, contando com a presença de programadores de festivais, de salas de espetáculos, editoras, empresas de agenciamento e estruturas ligadas à produção musical.

