A 20ª edição do MONSTRA realiza-se de 21 de julho a 1 de agosto no Cinema São Jorge, Cinema City Alvalade, Cinema Ideal, Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema e Cinemateca Júnior.

O MONSTRA - Festival de Animação de Lisboa exibirá cerca de 480 filmes de animação, entre retrospetivas e competições.

O programa está repleto de filmes de animação e de estreias, uma grande retrospetiva dedicada à grande animação Belga e seis competições cheias de filmes, de arte e de animação, realizadas por grandes artistas de mais de uma centena de países..

Junta-se a Monstrinha, que leva a animação aos mais jovens e ao vivo e online, regressam as masterclasses, os workshops, as exposições e as conversas com alguns dos maiores especialistas da arte da imagem em movimento, da música, da realização da criação.

Mais informações sobre a programação no site oficial

PASSATEMPO

A Monstra e o SAPO Mag têm para oferecer bilhetes duplos para várias sessões:

* 1 bilhete duplo para a sessão "Aya e a Feiticeira", de Goro Miyazaki, no Cinema São Jorge, a 26 de julho, pelas 20h45;

* 1 bilhete duplo para a sessão "Josep", de Aurel, no Cinema São Jorge, a 27 de julho, pelas 20h45;

* 1 bilhete duplo para a sessão "Calamity Jane, A Infância de Martha Jane Cannary", de Rémi Chayé, no Cinema São Jorge, a 28 de julho, pelas 20h45;

* 1 bilhete duplo para a sessão "O Nariz ou a Conspiração dos Dissidentes", de Andrey Khrzhanovsky, no Cinema São Jorge, a 29 de julho, pelas 20h45;

* 1 bilhete duplo para a sessão de filmes da Competição Portuguesa, no Cinema São Jorge, a 30 de julho, pelas 20h45.

Basta responder a uma pergunta.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 14h00 de 24 de julho. Os resultados serão divulgados até às 16h57.

Os bilhetes devem ser levantados no Welcome Desk Monstra, no Cinema São Jorge, até meia hora antes da sessão, mediante apresentação do cartão do cidadão, ou outro documento válido de identificação.

Chegue com antecedência: os lugares são marcados e a lotação foi reduzida. O uso de máscara é obrigatório.

NORMAS DE SEGURANÇA

* Para a segurança de todos, o uso de máscara é obrigatório. No dia da sessão, chegue com antecedência: cumprindo a orientação da DGS, a lotação da sala foi reduzida. Mantenha o distanciamento social necessário.