De 7 a 17 de março, a 23.ª edição da MONSTRA apresenta o melhor do cinema de animação no Cinema São Jorge, Cinemateca Portuguesa - Museu do Cinema, Cinema Fernando Lopes e Cinema City Alvalade.

A MONSTRA está de regresso e à solta por Lisboa com uma gigante representação do precioso cinema de animação mundial. exposições, masterclasses e encontros com muitos convidados especiais.

Com cerca de 400 filmes, incluindo mais de 20 produções portuguesas, celebra-se a liberdade de expressão, no âmbito das

comemorações dos 50 anos da Revolução do 25 de Abril.

A programação inclui 27 estreias mundiais, 24 estreias internacionais, 143 estreias nacionais e 44 países representados.

O país convidado e homenageado, a Irlanda, um dos lugares fundamentais da animação na Europa.

A programação completa encontra-se disponível no site e na app do festival.

A Monstra e o SAPO Mag têm para oferecer bilhetes duplos para as sessões:

* 10 bilhetes duplos para a sessão "O Sonho da Sultana", de Isabel Herguera (Competição de Longas Metragens), no Cinema São Jorge, sexta-feira, 15 de março, às 16h45;

* 10 bilhetes duplos para a sessão "Tony, Shelly e a Luz Mágica", de Filip Pošivač (Competição de Longas Metragens), no Cinema São Jorge, sábado, 16 de março, às 11h00.

