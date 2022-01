As férias do detetive belga Hercule Poirot, no Egito, a bordo de um glamoroso navio cruzeiro, transformam-se numa procura terrível por um assassino, quando a lua de mel idílica de um casal perfeito é tragicamente interrompida.

Situado num cenário épico de paisagens desertas arrebatadoras e as majestosas pirâmides de Gizé, este conto de desenfreada paixão e ciúme incapacitante apresenta um grupo cosmopolita de viajantes impecavelmente vestidos, e voltas e reviravoltas suficientes para deixar o público expectante até ao chocante desfecho final.

"Morte no Nilo" reúne a equipa de cineastas por detrás do sucesso mundial de 2017, “Um Crime no Expresso do Oriente” e é protagonizado por Kenneth Branagh, no papel do icónico detetive, Hercule Poirot. A ele junta-se um elenco de suspeitos, que inclui: Tom Bateman, Annette Bening, Russel Brand, Ali Fazal, Dawn French, Gal Gadot, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders e Letitia Wright.

10 DE FEVEREIRO NOS CINEMAS

O SAPO Mag, em parceria com a NOS Audiovisuais, tem para oferecer:

* 5 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS Vasco da Gama (Lisboa), a 9 de fevereiro pelas 21h30 (*);

* 5 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS NorteShopping (Matosinhos), a 9 de fevereiro pelas 21h30 (*).

