Do argumentista e realizador Gareth Edwards (“Rogue One: Uma História de Star Wars”, “Godzilla”) chega o 'thriller' épico de ação e ficção científica, passado no meio de uma guerra futura entre a raça humana e as forças da inteligência artificial.

Joshua, um ex-agente das forças especiais em luto pelo desaparecimento da sua mulher, é recrutado para caçar e matar o Criador, o arquiteto esquivo da IA avançada que desenvolveu uma arma misteriosa com o poder de acabar com a guerra... e com a própria humanidade.

Joshua e a sua equipa de agentes de elite atravessam as linhas inimigas e entram no coração sombrio do território ocupado pela IA... apenas para descobrir que a arma que acaba com o mundo, que ele foi instruído a destruir, é uma IA sob a forma de uma criança.

"O Criador" junta no elenco John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Madeleine Yuna Voyles e Allison Janney.

28 DE SETEMBRO NOS CINEMAS

