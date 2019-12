Está de volta O DIA MAIS CURTO, a grande festa da curta-metragem.

Pelo sétimo ano consecutivo, Portugal celebra o Dia Mais Curto do ano com exibições de curtas-metragens de norte a sul do país durante o mês de dezembro.

Todos os anos, entre 21 e 22 de dezembro, marca-se a chegada do inverno ao hemisfério norte do globo terrestre, resultando no Solstício de Inverno, que coincide com o dia mais curto do ano. Ora, sendo este o dia mais curto do ano, celebra-se, ao mesmo tempo, a festa da curta-metragem. A ideia tem alcançado uma dimensão internacional sendo, atualmente, celebrada em simultâneo em dezenas de países.

A Agência da Curta Metragem propõe programas distintos, para todas as idades e públicos, com filmes portugueses ou internacionais, que serão exibidos de norte a sul do país, incluindo as ilhas, com múltiplas sessões de cinema, consagrando assim a diversidade deste formato nos mais variados lugares de projeção. cinemas, bibliotecas, museus, televisões, transportes públicos, entre outros - em 28 localidades: Almada, Amadora, Amarante, Aveiro, Barcelos, Braga, Caxias, Elvas, Faro, Guimarães, Leiria, Lisboa, Lourinhã, Madalena (Pico), Maia, Odivelas, Ovar, Porto, Sardoal, Setúbal, Tavira, Tomar, Torres Vedras, Vila do Conde, Vila Nova de Famalicão, Vila Real, Vila Verde e Viseu.

A agenda da 7ª edição d’O Dia Mais Curto está disponível em www.odiamaiscurto.curtas.pt.

PASSATEMPO

A Agência da Curta Metragem e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 8 bilhetes duplos para um programa especial, a 21 de dezembro (sábado), pelas 21h30, no Cinemateca Portugesa (Lisboa);

* 7 bilhetes duplos para o programa Novas Curtas Portuguesas, a 21 de dezembro (sábado), pelas 22h00, no Cinema Passos Manuel (Porto)

ATENÇÃO

O passatempo termina às 14h00 de 20 de dezembro. Os resultados serão divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os convites deverão ser levantados na bilheteira do Teatro Rivoli até 30 minutos antes da sessão. Deve ser apresentado o Cartão de Cidadão (não serão aceites fotocópias) e não serão entregues bilhetes mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias pressupõe a disponibilidade para assistir às sessões, pelo que, excepto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.