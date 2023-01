“O Filho” é o segundo capítulo da trilogia de Florian Zeller sobre o tema da saúde mental, e o seu segundo filme como argumentista e realizador. Como o anterior filme de Zeller, “O Pai” (2020), nomeado a seis Prémios da Academia e unanimemente aclamado pela crítica internacional, a nova obra de Zeller é baseada na sua própria peça de teatro, estreada em Paris em 2018 como “Le Fils” e em Londres no ano a seguir.

“O Filho” é um drama que segue a vida de uma família que se vai desmoronando e se tenta reerguer. Poucos anos depois do divórcio dos seus pais, Nicholas, um rapaz de 17 anos, deixa de querer continuar a viver com a sua mãe, Kate. O filho muda-se para casa do seu pai, Peter, e da sua companheira, Beth, e espera que uma nova escola e um novo começo o ajude a combater a sua ansiedade.

Ao tentar equilibrar a profissão com um novo bebé com Beth e ainda com a oferta de um trabalho de sonho em Washington, Peter tenta cuidar de Nicholas da mesma forma como queria que o seu pai o tivesse tratado. Mas ao inclinar-se sobre o passado numa tentativa de corrigir os seus erros, ele perde a capacidade de se agarrar ao Nicholas do presente.

Um elenco formidável com adoradas estrelas leva “O Filho” ao grande ecrã, incluindo vencedores e nomeados aos Óscares como Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e o lendário Anthony Hopkins, que venceu a estatueta pelo seu papel no primeiro filme da trilogia de Zeller. A este elenco, junta-se Zen McGrath, protagonista que dá vida a Nicholas e se estreia com a sua grande primeira interpretação.

26 DE JANEIRO NO CINEMA

