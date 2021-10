"One Human Show", espetáculo 360º com Vânia Blubird, estreia-se a 13 de outubro no Auditório do Mosteiro de Odivelas e estará em cena até ao dia 7 de novembro - de quarta-feira a sábado, às 21h00, e aos sábados e domingos, às 16h30.

Com texto de Ana Lázaro, encenação de Pedro Luzindro, coreografia de Laura Póvoa e música de maestro Nuno de Sá, o espetáculo centra-se na história de Diana Meireiles, "mulher que está decidida a ser a primeira mulher do mundo a subir ao Mount Hope (Cordilheira da Eternidade – Antártida)".

"No percurso, o seu aparelho GPS avaria e vê-se perdida, sujeita à solidão e aos elementos entre uma tempestade de neve, enquanto fala com Deus – que acredita ser seguramente uma mulher com um certo mau feitio e uma dose de oscilações hormonais – vai narrando a sua história, recriando musicalmente as memórias da sua vida, e do percurso que a levou até aquele momento", resume a promotora em comunicado.

Produzido pela Musinaction, "One Human Show", "uma experiência de proximidade potenciada pelo palco 360º", conta com a atriz e um ensemble de cinco elementos.

"O musical é a derradeira história de uma mulher que decide fugir para o lugar mais distante que consegue conceber e escapar ao destino aparentemente irónico e desinteressante que a vida parece ter traçado para si, e para se aproximar do que parece ter perdido de vez: os seus desejos mais profundos, as suas paixões, aquilo que faz dela humana", acrescenta o comunicado.

Segundo a promotora, "todas as medidas de saúde e segurança acauteladas, de acordo com as orientações da DGS": "Porque a cultura é segura e apoiar a cultura é fazer parte desta história, marcando presença".

