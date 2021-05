O trio d'Os Profissionais regressa ao palco do Espaço Cultural CriArte by Jovem Cascais, em Carcavelos, já nos dias 4 e 5 de junho, com a presença especial de Luís Filipe Borges e Rui Conceição, respetivamente, como convidados.

A peça, que tem como tempero principal o exagero e a comédia, é protagonizada por Abbadhia Vieira, Miguel Lambertini e Mike Pires, a nova cara do trio, que durante o espetáculo representam mais de 30 personagens do mercado de trabalho.

Com uma abordagem divertida e cómica deste universo, que contempla o cenário pré, durante e pós pandemia, e ao recriar diversas situações de trabalho onde os protagonistas brincam com dificuldades da vida laboral como entrevistas, ética corporativa, stress, falhas de comunicação e a relação com os colegas de trabalho, sempre com muito humor, a peça cria empatia imediata com o público. Sim, o guião desta nova temporada conta com uma versão futurista do mundo sem a COVID-19!

Depois de terem tido casa cheia em Lisboa, nos passados dias 7 e 8 de maio, e no Porto, nos dias 13 e 14 de maio, não perca mais tempo e compre já o seu bilhete para assistir a este incrível espetáculo!

PASSATEMPO

O SAPO Mag tem para oferecer 5 convites duplos para o espetáculo "Os Profissionais" no Espaço Cultural CriArte by Jovem Cascais, em Carcavelos, nos dias 4 e 5 de junho, às 21h00.

Basta responder a uma pergunta.

O passatempo termina às 10h00 de 3 de junho. Os resultados são divulgados até às 11h57.

NORMAS DE SEGURANÇA

* Para a segurança de todos, o uso de máscara é obrigatório. No dia do evento, chegue com antecedência: cumprindo a orientação da DGS, a lotação da sala foi reduzida. Mantenha o distanciamento social necessário. Seguimos juntos nesta experiência.