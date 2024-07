Ozi, uma minúscula orangotango com uma mente inquieta, está prestes a fazer uma enorme diferença no mundo!

Esta Influenciadora vai mudar o mundo!

Ozi vive nas profundezas da floresta amazónica com os seus pais, Semma e JoJo. A vida é maravilhosa no seu idílico ninho no topo de uma árvore até que, numa fatídica noite, a sua casa na floresta tropical é destruída pela malvada Cooperação GreenZar.

Separada dos pais e completamente sozinha, Ozi é resgatada pelos proprietários de um zoológico onde vai aprender novas habilidades, fazer muitos amigos, descobrir o verdadeiro poder da sua voz e o extraordinário impacto de falar abertamente sobre o que acredita e prosperar no mundo digital. Com tenacidade, resiliência e um novo senso de propósito, Ozi torna-se uma autêntica influenciadora, com milhares de seguidores e inicia um movimento à escala global, para proteger o mundo.

Uma história cativante de coragem, esperança e um espírito humano indomável.

Com as vozes de Jão Manzarra e Luísa Sobral.

22 DE AGOSTO NOS CINEMAS

