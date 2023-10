A 10.ª edição do Festival Porto/Post/Doc vai decorrer entre 17 e 25 de novembro.

São mais de 130 filmes que procuram, inequivocamente, refletir os dias de hoje, apresentando ao público da cidade do Porto um olhar contemporâneo e multifacetado sobre o mundo. Um programa que pretende afirmar o papel da arte enquanto elemento fundamental na vida dos cidadãos, e ser um ponto de partida para uma discussão alargada sobre a cidade, a memória coletiva, o mundo do trabalho, as fronteiras, o meio ambiente, a transformação das instituições, as suscetibilidade à manipulação, o acesso à justiça (ou a falta dela), à educação e à saúde.

Em 2023, a principal competição do festival regressa com dez longas-metragens internacionais em estreia nacional.

No plano da língua portuguesa, alargada seleção para a Competição Cinema Falado, com treze filmes produzidos em países lusófonos e quatro em estreia nacional, além da exibição de títulos de Basil da Cunha, Daniel Blaufuks, Leonor Areal, Melanie Pereira e Ricardo Leite, entre outros.

Acompanhando o ano em que se celebram os 50 anos do Hip Hop, o Porto/Post/Doc criou ainda um programa especial dedicado ao tema.

Haverá ainda lugar para uma secção infanto-juvenil, com propostas direcionadas a escolas e famílias, assim como uma dimensão Industry, direcionada a profissionais nacionais e internacionais do setor, e espaços que promovam a troca de experiências e contactos entre realizadores e artistas emergentes.

A sessão de encerramento exibirá ainda "Antoine e Colette", de François Truffaut.

Visite o site oficial para mais informações sobre a programação.

Visite o Facebook do Porto/Post/Doc.

