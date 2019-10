“Projeto Gemini” é um thriller de ação inovador com Will Smith no papel de Henry Brogan, um assassino de elite, que se torna no alvo de perseguição de um jovem e misterioso agente secreto que parece ser capaz de prever todos os seus movimentos.

O filme é realizado pelo vencedor de um Óscar, Ang Lee, e produzido pelos prestigiados Jerry Bruckheimer, David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger. Fazem, também, parte do elenco Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen e Benedict Wong.

NOS CINEMAS

A NOS Audiovisuais, a Paramount Pictures e o SAPO Mag têm para oferecer 5 auriculares e 10 "power banks", alusivos ao filme "Projeto Gemini".



ATENÇÃO

Basta responder a uma pergunta.

O passatempo termina a 17 de outubro às 14h00. Os resultados são publicados até às 16h57.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Depois dos vencedores apurados, os 15 prémios serão distribuídos aleatoriamente pelos vencedores e enviados por correio pela distribuidora, na morada indicada aquando da participação, sensivelmente até 30 dias após a fim do passatempo.

Dúvidas em relação a este passatempo podem ser comunicadas através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome).