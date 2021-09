A 25.ª edição do Queer Lisboa – Festival Internacional de Cinema Queer realiza-se de 17 a 25 de setembro no Cinema São Jorge e na Cinemateca Portuguesa.

Este ano, a programação junta 76 filmes procedentes de 27 países, contemplando clássicos da história do cinema queer e propostas desafiantes de realizadores emergentes que prometem dar que falar, mas também a homenagem à obra de um dos autores mais prolíficos do cinema Queer norte-americano: Gus Van Sant.

A 25.ª edição do Queer Lisboa irá assumir “o seu formato presencial, celebrando a ideia de comunidade e socialização dentro das necessárias restrições”, que implicam o distanciamento físico, a redução da lotação das salas e a obrigatoriedade do uso de máscara.

Visite o site oficial para mais informações sobre a programação.

Visite o Facebook do Queer Lisboa.

