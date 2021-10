A 7.ª edição do Queer Porto – Festival Internacional de Cinema Queer realiza-se de 12 a 16 de outubro no Teatro Rivoli, Reitoria da Universidade do Porto, Faculdade de Belas Artes do Porto, mala voadora e nos Maus Hábitos.

A abertura será com “Socks on Fire”, de Bo McGuire, e na sessão de encerramento será mostrado “Au coeur du bois”, de Claus Drexel.

Entre os filmes na Competição Oficial estão “Tiempos de Deseo”, documentário de Raquel Marques, “La mif”, de Fred Baillif, “Melhor Filme na Generation da última Berlinale, e “Deus tem AIDS”, de Gustavo Vinagre e Fábio Leal.

Existe ainda a nova secção competitiva Casa Comum, dedicado exclusivamente ao cinema queer português e a filmes que trazem "uma nova luz a um conjunto de histórias, vivências, problemáticas, ligadas às vidas e cultura queer".

Outro destaque é o da presença da realizadora alemã, Monika Treut, nome incontornável do novo cinema queer na Europa desde a década de 80, que vem apresentar o seu recente "Genderation", um documentário que, passados mais de 20 anos, olha para os protagonistas do seu clássico "Gendernauts", de 1986, também incluído na programação, e que será seguido de uma masterclass com a realizadora.

A 7.ª edição do Queer Porto mantém as necessárias restrições de distanciamento físico e a obrigatoriedade do uso de máscara.

Visite o site oficial para mais informações sobre a programação.

Visite o Facebook do Queer Porto.

