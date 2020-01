O Parque Nascente junta-se aos cinemas NOS para mais um evento único, no qual serão celebrados os melhores filmes do ano nomeados para os Óscares, na companhia especial de algumas estrelas da televisão portuguesa.

A 92ª cerimónia dos Óscares é a 9 de fevereiro, tal como a 13ª edição do Red Carpet Night, que promete muito glamour, brilho e animação para celebrar os filmes mais aclamados de 2019.

O grande evento será vivido com muito entusiasmo e requinte. Nesta nova edição, a noite de passadeira vermelha recai sob a temática de “Disco Glam”, onde os convidados serão transportados para a Disco Party dos anos 70.

A Red Carpet Night tem início às 20h00 com um cocktail oferecido aos convidados e acompanhado pela voz única da Carol Curry, que irá animar esta noite memorável com um concerto exclusivo e intimista.

Segue-se a apresentação dos vários filmes nomeados às estatuetas douradas de Hollywood, em exibição nas salas de cinema NOS do Parque Nascente: a partir das 21h00, os convidados terão a oportunidade de assistir gratuitamente a "Mulherzinhas", "1917", "Era uma vez em... Hollywood", “Joker”, “Bombshell”, “Le Mans 66”, “Judy”, “Frozen II”, “Parasitas” e muito mais.

