O mal não dura eternamente sem uma ajudazinha.

Neste conto de terror moderno sobre o leal servo de Drácula, Nicholas Hoult ("Mad Max: Estrada da Fúria", franchise "X-Men") é Renfield - o torturado assistente do patrão mais narcisista da História, protagonizado pelo vencedor de um Óscar Nicolas Cage.

Renfield é obrigado a arranjar as presas do seu mestre e cumprir todas as suas ordens, por mais malévolas que sejam. Mas agora, após séculos de servidão, está preparado para viver longe da sombra do Príncipe da Escuridão… só tem de descobrir como acabar com a sua dependência.

Ainda com Awkwafina, Ben Schwartz, Adrian Martinez e e Brandon Scott Jones, "Renfield" é realizado por Chris McKay, o mesmo de "A Guerra do Amanhã" e "Lego Batman: O Filme", a partir de um argumento de Ryan Ridley (séries "Ghosted" e "Rick e Morty"), baseado numa ideia original de Robert Kirkman, criador de "The Walking Dead" e "Invincible".

27 DE ABRIL NO CINEMA

