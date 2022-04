"Salgueiro Maia – O Implicado" constitui o primeiro retrato, a projetar no grande ecrã, daquele que é considerado o herói e o símbolo mais puro do 25 de Abril de 1974.

Fernando Salgueiro Maia, o anti-herói não ocasional, produto de uma formação académica e militar, foi um homem que soube pensar o futuro, seguir as ideias, contestando-as, vivendo uma vida cheia, alegre e fértil, solidária e sofrida –se não tem morrido prematuramente aos 47 anos, teria agora 75.

Através de uma abordagem moderna, intimista e emocional, "Salgueiro Maia - O Implicado" retrata as histórias que ainda não foram contadas sobre o Capitão de Abril. As pequenas revelações que permitem perceber melhor de onde vinha a moderação, a valentia, a educação e a firmeza com que sempre se apresentou publicamente, e que foram a chave para que a Revolução dos Cravos tenha sido como foi.

Mais do que um docudrama, "Salgueiro Maia -O Implicado" é uma história de ficção baseada em factos históricos, relatos pessoais, revelações íntimas, emoções reais de quem acompanhou o capitão ao longo de toda a vida. Um filme que revela o outro lado de uma personagem mítica e que presta homenagem ao homem, ao estudante, ao militar, ao pai, ao amigo e ao ímpar militar de Abril.

Um filme de Sérgio Graciano com Tomás Alves, Frederico Barata, Filipa Areosa, Catarina Wallenstein e José Condessa nos papéis principais.

14 DE ABRIL NOS CINEMAS

PASSATEMPO

A Cinemundo e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas UCI El Corte Inglés (Lisboa), a 13 de abril, pelas 21h30 (*);

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas UCI Arrábida20 (Vila Nova de Gaia), a 13 de abril, pelas 21h30 (*).

Basta responder a uma pergunta.

(*) ATENÇÃO: De acordo com a legislação em vigor, para ter acesso às salas de cinema é obrigatória a utilização de máscara.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 11h00 de 12 de abril. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) nos cinemas até cerca de 30 minutos antes do início do evento. Não serão entregues bilhetes mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias/sessões pressupõe a disponibilidade para estar presente, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

NORMAS DE SEGURANÇA DAS ANTESTREIAS/SESSÕES

* Para a segurança de todos, o uso de máscara é obrigatório. No dia das antestreias, chegue com antecedência. Mantenha o distanciamento social necessário. Seguimos juntos nesta experiência. Bom filme!