Silva regressa aos palcos portugueses para dois concertos em nome próprio.

O cantor brasileiro atua a 3 de novembro na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, e, no dia seguinte, 4 de novembro, sobe ao palco do Sagres Campo Pequeno, em Lisboa. Ambos os espetáculos arrancam às 21h30.

Dez álbuns lançados, digressões nacionais e internacionais, diversas canções originais, releituras que o levaram à nomeação aos Grammy Latino e parcerias com grandes nomes da cena nacional: Silva só tem a celebrar a crescente carreira que começou muito antes de ver o seu nome espalhado pela internet.

PASSATEMPO

O SAPO Mag tem para oferecer 3 convites duplos para os concertos de Silva na Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 3 de novembro; e no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, a 4 de novembro. Ambos os espetáculos arrancam às 21h30.

Basta responder a uma pergunta no fim desta página.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 13h59 de 2 de novembro. Os resultados são divulgados nesta página até às 18h00 de 2 de novembro.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Só será aceite o levantamento de um convite duplo por pessoa, independentemente dos passatempos em que tiver sido vencedora. Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto da entrada do evento, para levantar os seus convites. Não serão entregues convites mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos pressupõe a disponibilidade para assistir, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.