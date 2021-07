Em New Bedford, Massachusetts, uma família disfuncional leva uma olvidável vida, igual a tantas outras. Num Verão e num ato de libertação, as crianças Billie e Nico, partem numa aventura pelo fantástico e poético mundo da infância, invisíveis pelos adultos em seu redor.

A protagonista, Billie, é uma jovem de 15 anos que fantasia com Billie Holiday como sua fadamadrinha. Billie tem de navegar os desafios da sua própria vida enquanto desempenha o papel de mãe para o irmão de 11 anos, Nico. Nesse verão, eles conhecem outro jovem, que fugiu de casa, e juntos exploram os arredores, livres dos olhares dos pais. Juntos, descobrem o encanto da liberdade entre barcos e linhas de caminhos-de-ferro em New Bedford.

Filmado num preto e branco como já não se usa, "Sweet Thing – Infância à Deriva" ganhou o Prémio de Melhor Filme na Secção Generation da Berlinale de 2020.

