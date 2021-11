SYRO vai subir ao palco do Capitólio, em Lisboa, a 3 de dezembro, às 21h30.

SYRO é o músico, produtor, compositor e intérprete. “Perto de Mim”, com mais de oito milhões de visualizações no YouTube, "Deixa Passar" (mais de três milhões de reproduções) e "Acordar" (mais de três milhões de reproduções) foram os primeiros sucessos do artista.

Baterista de formação e músico desde os 12 anos, licenciou-se em Jazz e Música Moderna. Paralelamente ao seu percurso académico, formou e integrou vários projetos como baterista.

PASSATEMPO

O SAPO Mag têm para oferecer 5 convites duplos para o concerto de SYRO no Capitólio, em Lisboa, a 3 de dezembro, às 21h30.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 15h00 de 2 de dezembro. Os resultados são divulgados até às 17h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram) e da PRIS Audiovisuais (Facebook ou Instagram).

Os convites serão enviados digitalmente por e-mail.

A participação nos passatempos de pressupõe a disponibilidade para assistir aos eventos, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do e-mail sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

NORMAS DE SEGURANÇA

* Para a segurança de todos, o uso de máscara é obrigatório. No dia das antestreias, chegue com antecedência.