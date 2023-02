Do produtor, realizador e argumentista Todd Field, chega "TÁR", com Cate Blanchett no papel principal como Lydia Tár, a pioneira maestrina de uma ilustre orquestra alemã.

Conhecemos Tár no auge da sua carreira, enquanto se preparara para o lançamento de um livro e para uma extremamente antecipada performance ao vivo da Sinfonia n.º 5 de Mahler. Ao longo das semanas subsequentes, a vida de Tár começa a desenrolar-se de uma maneira singularmente moderna. O resultado é uma abrasadora análise do poder e do seu impacto e durabilidade na sociedade contemporânea.

"Tár" está nomeado para seis Óscares: Filme, Realização, Atriz, Argumento Original, Montagem e Fotografia.

9 de FEVEREIRO NO CINEMA

