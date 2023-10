Os fãs de Elton John poderão celebrar a carreira do cantor britânico num espetáculo especial. O projeto "The Elton John Experience" estreia-se em Lisboa a 3 de novembro, no Sagres Campo Pequeno, e no dia 4 de novembro, na Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Ambos os espetáculos arrancam às 22h00.

Após a despedida de Sir Elton John dos palcos, em Glastonbury, através de clássicos de grande sucesso, a imersiva The Elton John Experience convida-o a embarcar numa viagem pela trajetória de umas das mais icónicas lendas vivas da história da música.

O projeto é encabeçado pelo vocalista Paul Maxwell, que conta, na sua carreira, com colaborações com artistas como George Benson, Lionel Richie, Seal, Simply Red, Michael Bolton ou Gary Moore. O cantor alia as semelhanças tonais entre a sua voz e a de Elton John ao seu impressionante toque de piano.

PASSATEMPO

O SAPO Mag tem para oferecer 4 convites duplos para a "The Elton John Experience" a 3 de novembro, no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa; e a 4 de novembro na Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Ambos os espetáculos arrancam às 22h00.

Basta responder a uma pergunta no fim desta página.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 14h59 de 2 de outubro. Os resultados são divulgados nesta página até às 18h00 de 2 de novembro.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Só será aceite o levantamento de um convite duplo por pessoa, independentemente dos passatempos em que tiver sido vencedora. Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto da entrada do evento, para levantar os seus convites. Não serão entregues convites mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos pressupõe a disponibilidade para assistir, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.