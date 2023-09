A premiada banda Thirty Seconds To Mars, composta pelos irmãos Jared e Shannon Leto, acaba de lançar o tão aguardado sexto álbum de estúdio, “It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day”.

Recorde todos os álbuns dos Thirty Seconds to Mars com este passatempo que o SAPO Mag preparou e habilite-se a ganhar a discografia da banda em vinil.

Para participar só tem de preencher o formulário e contar-nos, numa frase criativa, qual é a sua música preferida deste novo álbum e porquê.

Preencha o formulário aqui.