Este ano prepare-se para uma reunião familiar cheia de ação, estrelas e todas as cores do arco-íris, e acompanhe Anna Kendrick e Justin Timberlake no regresso a um novo capítulo do popular franchise musical de animação da DreamWorks: "Trolls 3 – Todos Juntos!".

Após dois filmes de verdadeira amizade e namoricos, Poppy (voz de Sissi Martins) e Branch (voz de Alexandre Carvalho) são oficialmente – e finalmente! - um casal (#broppy)! À medida que se aproximam, Poppy descobre que Branch tem um passado secreto. Ele já fez parte da sua boyband fenómeno favorita, os BroZone, juntamente com os seus quatro irmãos: Floyd (Pedro Leitão), John Dory (Pedro Bargado), Spruce (João Frizza) e Clay (Samuel de Albuquerque). Tal como a sua família, os BroZone separam-se quando Branch era ainda um bebé… E Branch não vê os seus irmãos desde então.

Mas quando Floyd, irmão de Branch, é sequestrado por uma dupla de vilões pop-star nefastos - Veludo (Vânia Pereira) e Vinil (FF) - Branch e Poppy embarcam numa jornada emocionante e emocional para reunir todos os irmãos e salvar Floyd de um destino ainda pior do que a obscuridade da cultura pop.

"Trolls 3 – Todos Juntos!" conta ainda com, Soraia Tavares como Viva; Malabá como Mini Diamante, Mafalda Luís de Castro enquanto Bridget e ainda Tiago Retrê como Rei Bolinha.

O filme é realizado por Walt Dohrn, produzido por Gina Shay, e co-realizado por Tim Heitz (argumentista de Trolls 2: Tour Mundial). Os filmes Trolls da DreamWorks Animation - "Trolls" de 2016 e "Trolls 2: Tour Mundial" de 2020 - cantaram e dançaram até um sucesso recorde, recebendo uma nomeação para o Óscar de Melhor Canção Original e impulsionando uma das maiores e mais amadas marcas de entretenimento do mundo.

26 DE OUTUBRO NOS CINEMAS

PASSATEMPO

O SAPO Mag, em parceria com a Cinemundo, tem para oferecer convites duplos para as antestreias:

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS Colombo (Lisboa), sábado, 21 de outubro, às 11h00;

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS Norteshopping (Porto), sábado, 21 de outubro, às 11h00.

Basta responder a uma pergunta no fim desta página.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 14h59 de 19 de outubro. Os resultados são divulgados nesta página até às 18h00 de 19 de outubro.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Só será aceite o levantamento de um convite duplo por pessoa, independentemente dos passatempos em que tiver sido vencedora. Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto das bilheteiras no dia do evento, a partir das 13h00, para levantar os seus convites. Não serão entregues convites mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias/sessões pressupõe a disponibilidade para assistir, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.