“Tudo Pela Justiça” conta a poderosa história verídica e inesquecível do jovem advogado Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) e a sua luta pela justiça.

Depois de se licenciar em Harvard, Bryan teve várias opções de emprego. No entanto, decide ir para Alabama defender quem foi injustamente condenado por crimes que nunca cometeram ou que nunca tiveram uma representação adequada, com a ajuda da advogada local Eva Ansley (a vencedora do Óscar Brie Larson).

Um dos seus primeiros casos, e o mais incendiário, é o de Walter McMillian (o vencedor do Óscar Jamie Foxx), que em 1987 foi condenado à morte pelo assassinato de uma jovem de 18 anos, apesar das provas apontarem para a sua inocência. Nos anos seguintes, Bryan envolve-se num labirinto de manobras legais e políticas, e racismo ostensivo enquanto luta por Walter, e outros na mesma situação, apesar de ter o sistema contra ele.

O premiado cineasta Destin Daniel Cretton (“O Castelo de Vidro”, “Temporário 12”) realiza e é co-argumentista de "Tudo Pela Justiça", baseado no bestseller de Bryan Stevenson. No elenco principal estão ainda Rob Morgan, Tim Blake Nelson, Rafe Spall, O’Shea Jackson Jr. e Karan Kendrick.

16 DE JANEIRO NOS CINEMAS

