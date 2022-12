Baseado no cómico e enternecedor best-seller do New York Times, "Um Homem Chamado Otto" narra a história de Otto Anderson (Tom Hanks), um viúvo rabugento cuja única alegria provém de criticar e julgar os seus exasperados vizinhos.

Quando uma energética jovem família torna-se a sua nova vizinha, Otto conhece a perspicaz e grávida Marisol, que demonstra estar à sua altura. Daqui nasce uma amizade que irá virar o mundo de Otto de cabeça para baixo.

Um filme realizado por Marc Forster ("À Procura da Terra do Nunca") com o vencedor de dois Óscares Tom Hanks, Mariana Treviño ("Club the Cuervos"), Rachel Keller ("Fargo") e Manuel Garcia-Rulfo ("Os Sete Magníficos").

12 DE JANEIRO NOS CINEMAS

