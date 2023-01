O cómico e enternecedor best-seller de Fredrik Backman "Um Homem Chamado Ove" volta a ser adaptado ao cinema: o filme protagonizado pelo vencedor de dois Óscares Tom Hanks já está em exibição nos cinemas portugueses.

"Um Homem Chamado Otto" narra a história de Otto Anderson (Tom Hanks), um viúvo rabugento cuja única alegria provém de criticar e julgar os seus exasperados vizinhos.

Quando uma energética jovem família torna-se a sua nova vizinha, Otto conhece a perspicaz e grávida Marisol, que demonstra estar à sua altura. Daqui nasce uma amizade que irá virar o mundo de Otto de cabeça para baixo.

Um filme realizado por Marc Forster ("À Procura da Terra do Nunca") ainda com Mariana Treviño ("Club the Cuervos"), Rachel Keller ("Fargo") e Manuel Garcia-Rulfo ("Os Sete Magníficos").

NOS CINEMAS

