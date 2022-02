Com as vozes de Rita Redshoes e Fernando Ribeiro.

Salvou o mundo recentemente e pensa que isso lhe dá direito à felicidade para a vida toda? Pense melhor! A vida quotidiana tem tendência para nos fazer descer à terra. Um ano depois do final feliz de "Um Susto de Família", a família Wishbone debate-se com as suas várias imperfeições. O filho, Max é o mais baixo do oitavo ano, o maior caixa de óculos e... digamos que não é muito dado ao desporto. A filha, Fay, sente que todos os amigos têm algum talento menos ela. A mãe tenta ajudar os filhos, mas os seus conselhos, na melhor das hipóteses, são ignorados. E depois há o pai, Frank, cuja felicidade com o novo emprego é arruinada por ver a família à sua volta tão infeliz.

Portanto, é boa notícia o casamento da bruxa Baba Yaga e do mordomo corcunda Renfield, que se tornaram parte da família Wishbone como avós substitutos. O que não é boa notícia é quando, segundos antes de dizerem o sim, os dois pombinhos são raptados pela jovem estilosa Mila Starr, a única filha de Marlene e Maddox Starr, um casal multimilionário, cientificamente brilhante e filantropo. Assim, em "Um Susto de Família 2", os imperfeitos Wishbone conhecem a família mais perfeita do mundo!

24 DE FEVEREIRO NOS CINEMAS

