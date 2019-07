Depois de oito filmes que acumularam quase 5 mil milhões de dólares a nível mundial, o franchise "Velocidade Furiosa" conta agora com o seu primeiro spin-off, com Dwayne Johnson e Jason Statham, novamente nos papéis de Luke Hobbs e Deckard Shaw, em "Velocidade Furiosa: Hobbs & Shaw".

Desde que o corpulento agente da lei Hobbs (Johnson), um operacional dedicado do Serviço de Segurança Diplomática dos Estados Unidos, e o marginal Shaw (Statham), um ex-agente de elite do exército britânico, se enfrentaram pela primeira vez em "Velocidade Furiosa 7", em 2015, a dupla alternou entre insultos e socos, enquanto se tentavam destruir um ao outro.

Mas quando Brixton (Idris Elba), o anarquista cibernético geneticamente alterado, assume o controlo de uma ameaça biológica que pode alterar para sempre a humanidade e derrota uma excelente e destemida agente do MI6 à margem da lei (Vanessa Kirby da série "The Crown"), curiosamente irmã de Shaw; estes dois inimigos mortais têm de se unir para destruir o único homem mais perigoso do que eles.

Realizado por David Leitch ("Deadpool 2"), "Hobbs & Shaw" abre um novo caminho no universo "Velocidade Furiosa", garantindo ação a nível global, de Los Angeles a Londres, e do deserto tóxico de Chernobil até à paisagem exuberante de Samoa.

1 DE AGOSTO NOS CINEMAS

