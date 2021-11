A Lisbon Film band (a versão banda da Lisbon Film Orchestra) propõe um espetáculo ao vivo, no dia 7 de dezembro, no Casino Estoril – Salão Preto e Prata, na continuação do sucesso do streaming da passada primavera.

"West End Musicals" realiza uma síntese criativa e singular entre a música e a 7ª arte, dos mais variados musicais que passaram por esta mítica zona cultural europeia - o West End. Para além da performance de 4 músicos e 3 cantores, o concerto conta ainda com uma componente de divulgação formativa, com a participação dos alunos da Academia LFO. A formação “orquestral” é composta por: bateria, piano, contrabaixo e guitarra e são acompanhados por cantores de renome nacional no panorama português - Raquel Tillo, Manuel Moreira e Joana Brito Silva, com a Direção Musical do Maestro Nuno Sá.

Este espetáculo trará as melhores músicas de palco que também tiveram sucesso na tela de cinema, onde não faltarão os temas dos grandes clássicos como Winner takes it all (Mamma Mia), Empty chairs at empty tables (Os Miseráveis), All I ask of you (Fantasma da Ópera), One Jump ahead (Aladino), Nature Boy (Moulin Rouge), mas onde também figurarão os musicais do momento, como You’ll be back (Hamilton), Only Us (Dear Evan Hansen) e It only takes a taste (Waitress).

São ainda interpretados muitos mais temas, como: I know (Into de Woods), Sister act, Chicago, Candy Store (Heathers), Take or leave me (Rent), Defying Gravity (Wicked), Suddenly Seymor (Little shop of horrors), Electricty (Billy Eliot) e At the Ballet (Chorus Line). Todos eles para ver ao vivo numa noite inesquecível.

PASSATEMPO

O SAPO Mag têm para oferecer 10 convites duplos para o espetáculo "West End Musicals" no Casino Estoril – Salão Preto e Prata, a 7 de dezembro, às 21h30.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 15h00 de 6 de dezembro. Os resultados são divulgados até às 17h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram) e da PRIS Audiovisuais (Facebook ou Instagram).

Os convites serão enviados digitalmente por e-mail.

A participação nos passatempos de pressupõe a disponibilidade para assistir aos eventos, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do e-mail sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

NORMAS DE SEGURANÇA

* Para a segurança de todos, o uso de máscara é obrigatório. No dia das antestreias, chegue com antecedência.