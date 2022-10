Yakari, um pequeno rapaz Sioux, decide ir sozinho seguir a trilha do Pequeno Trovão, um cavalo selvagem considerado indomável.

Na sua jornada, recebe a visita da Grande Águia, o seu espírito animal, que lhe concede o poder de falar com os animais. Continuando a viagem, cada vez mais longe de casa e mais dentro do território dos terríveis caçadores, vestidos com pele de puma, Yakari e o Pequeno Trovão embarcam numa grande aventura.

Durante esta jornada, através de paisagem incríveis, mas traiçoeiras, irá nascer uma amizade eterna entre o corajoso rapaz Sioux e o pónei que corre como o vento.

Um filme de animação de Xavier Giacometti e Toby Genkel com as vozes na versão portuguesa de Mário Bomba, Rui Luís Brás e Susana João.

Para maiores de seis anos

10 DE NOVEMBRO NOS CINEMAS

