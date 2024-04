O espetáculo "Yesterday - Tributo aos Beatles" está marcado para os dias 29 e 30 de abril no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa.

A Lisbon Film Orchestra e os The Peakles, a única banda portuguesa que participa no International BeatleWeek Festival, vão apresentar "Yesterday - Tributo aos Beatles" nos dias 29 e 30 de abril, às 21h00, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa. Os bilhetes para a segunda apresentação encontram-se quase esgotados.

No espetáculo de homenagem a uma das maiores bandas do século XX" são recordadas as principais canção dos Beatles, interpretadas numa fusão entre a música de orquestra e o rock.

O alinhamento é baseado no filme "Yesterday", de Danny Boyle, e vai contar com temas como “Let It Be”, “Hey Jude”, “A Day in the Life”, “I Want to Hold Your Hand”, “Here Comes the Sun”, “The Long & Winding Road" ou “Help".

"É sempre especial voltar ao Teatro Tivoli BBVA. Um concerto de tributo aos Beatles é uma oportunidade de partilharmos com o público um repertório ímpar e intemporal, que permanece no imaginário de gerações. A música dos Beatles é uma música que nos toca e preenche, com associação à música de orquestra. A LFO e a banda The Peakles juntam-se para interpretar versões únicas dos Beatles, numa combinação de pop/rock com arranjos especiais de orquestra. Vai ser um espetáculo memorável", sublinha Nuno de Sá, diretor artístico e maestro da LFO.

Para a banda The Peakles, "com a Lisbon Film Orchestra vai ser uma homenagem ainda mais autêntica". "Os Beatles sempre adoraram a fusão com orquestras e apresentam vários álbuns com composições sinfónicas. A sonoridade que a música de orquestra oferece em palco é única e eleva o nível artístico e emocional de um tributo aos Fab Four", frisa o grupo de Nelson Mendes (Voz/Harmónica/Pandeireta), André Conceição (Bateria/Voz), Ricardo Monteiro (Teclas/Voz/Guitarra), Luís Félix (Baixo) e João Paiva (Guitarra/Voz).

The Peakles são a única banda portuguesa convidada a participar no International BeatleWeek Festival, o festival mundialmente conhecido que ocorre há mais de 30 anos na cidade natal dos Beatles - Liverpool - e onde já marcaram presença em 4 edições (2014, 2018, 2020 e 2022), com mais de duas dezenas de concertos em terras de sua Majestade. Fundada em 2013, tornou-se na maior referência nacional de tributo à banda mais revolucionária de todos os tempos.

