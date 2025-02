"Beleza Fatal", a primeira novela brasileira da Max, estreou-se no final de janeiro e rapidamente conquistou fãs em todo o mundo. Os episódios da trama chegaram ao primeiro lugar do serviço de streaming em 15 países, incluindo Portugal, e o rumo da história domina muitas conversas nas redes sociais e grupos do Whatsapp.

Protagonizada por Giovanna Antonelli, Camila Pitanga e Camila Queiroz, a novela é apresentada como "uma história emocionante de vingança e justiça, passada no mundo de alto risco da beleza, da cirurgia plástica e dos tratamentos cosméticos".

A primeira temporada, de 40 episódios - estreiam-se cinco novos capítulos todas as semanas -, acompanha Sofia (Camila Queiroz), uma jovem que tem a vida abalada quando a mãe é presa injustamente devido à traição da prima manipuladora, Lola (Camila Pitanga). Devastada, Sofia encontra refúgio na família Paixão, liderada pela resiliente matriarca Elvira (Giovanna Antonelli), que enfrenta a sua própria tragédia: a filha, Rebeca, é hospitalizada após uma cirurgia plástica falhada.

"Presos pelo sofrimento partilhado e alimentados pela sede de justiça, Sofia e a família Paixão embarcam numa perseguição incansável por aqueles que lhes causaram danos irreparáveis", adianta a Max.

À medida que a procura de Sofia por justiça aumenta, a sua determinação em destruir Lola e os seus cúmplices transforma-se numa obsessão avassaladora. "No entanto, um reencontro inesperado com um amor de infância desafia a sua determinação, obrigando Sofia a enfrentar o peso emocional da sua missão. À medida que enfrenta o potencial custo da sua vingança, começa a questionar se vale a pena sacrificar a sua própria paz e humanidade na luta pela justiça, tornando-se mais do que pode suportar", resume o serviço de streaming.

O elenco conta ainda com Vanessa Giácomo, Marcelo Serrado, Caio Blat, Murilo Rosa, Herson Capri, Augusto Madeira, Julia Stockler, Manu Morelli, Romaní, Breno Ferreira, Naruna Costa, Kiara Felippe , Drayson Menezzes, Mônica Torres, Georgette Fadel, Marat Descartes, Patricia Gasppar, Fernanda Marques, Santiago Acosta Cis, Rei Black, Mariana Molina, Luciano Chirolli, juntamente com os atores infantis Melissa Sampaio, Noah Calixto Moi, Raphael Raposo e Gaby Martins.

A novela foi produzida pela Coração da Selva para a Warner Bros. Discovery e conta com Raphael Montes como criador e argumentista e Maria de Médicis como realizadora. A supervisão da produção ficou a cargo do escritor brasileiro Silvio de Abreu.