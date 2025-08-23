O assistente de realização Diego Borella, da série Emily in Paris, morreu subitamente na quinta-feira, durante as filmagens da quinta temporada em Veneza.

Segundo os jornais italianos La Repubblica e Il Messaggero, Borella colapsou por volta das 19h00, no interior do Hotel Danieli, onde a produção gravava a última cena do dia. Médicos chamados ao local tentaram reanimá-lo sem sucesso. O serviço de saúde de Veneza confirmou que uma ambulância chegou às 18h42 e que, apesar das tentativas de reanimação, Borella foi declarado morto às 19h30.

Em comunicado à revista Entertainment Weekly, um porta-voz da Paramount Television Studios confirmou a notícia: "Estamos profundamente tristes por confirmar o falecimento súbito de um membro da família de produção de Emily in Paris. Os nossos pensamentos estão com a sua família e entes queridos neste momento incrivelmente difícil."

A produção suspendeu os trabalhos após a tragédia, retomando as filmagens no sábado. De acordo com a revista People, os atores Lily Collins, Eugenio Franceschini, Ashley Park e Paul Forman participaram então numa cena gravada num barco.

Além do trabalho em televisão, Borella era um artista multidisciplinar ligado às artes visuais e à literatura. O ator e amigo Mattia Berto recordou-o em declarações ao jornal espanhol El Mundo: "Era um homem bonito, elegante, com muito estilo. Tinha grande sentido de humor, era brilhante e talentoso. A sua é uma vida jovem interrompida, o que deixa apenas uma enorme tristeza."

A quinta temporada de Emily in Paris estreia a 18 de dezembro na Netflix. A nova narrativa acompanhará a protagonista, interpretada por Lily Collins, entre França e Itália, com filmagens em Veneza e Roma. O elenco contará ainda com as novas participações de Bryan Greenberg, Michèle Laroque e Minnie Driver.