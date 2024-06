"The Boys" está de volta à Amazon Prime Video para a quarta temporada. No novo episódio do Popcorner, Inês Gens Mendes, Tiago David, Gonçalo Sá e Luís Salvado, jornalista de cinema e diretor de programas do canal Cinemundo, comentam o regresso série de super-heróis com mais com sangue, sátira e sexo.

A nova época da saga de super-heróis subversiva conta com oito episódios - os três primeiros episódios chegaram em simultâneo a 13 de junho, os restantes estreiam-se nas semanas seguintes, até ao final da temporada a 18 de julho.

A série inspira-se na banda desenhada homónima de Garth Ennis e Darick Robertson, editada originalmente em 2006 pela Wildstorm (DC Comics), antes de passar a ser lançada pela Dynamite Entertainment.

Elogiada pela subversão de códigos das aventuras de super-heróis, acompanha uma equipa com versões distorcidas de elementos da Liga da Justiça, Os Sete, e um grupo de renegados, The Boys, que tenta demovê-la.

Na quarta temporada, "o mundo está à beira do abismo", avança a Prime Video. "Victoria Neuman está cada vez mais perto da Sala Oval, sob a alçada musculada de Homelander, que está a consolidar o seu poder. Com apenas alguns meses de vida, Butcher perdeu o filho de Becca e o trabalho como líder dos The Boys. O resto da equipa está farto das suas mentiras. Correndo riscos como nunca, vão ter de encontrar uma forma de trabalhar em conjunto e salvar o mundo antes que seja demasiado tarde", descreve.

"The Boys" é protagonizada por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. Na quarta temporada juntam-se nomes como Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan.

"Popcorner", programa do SAPO Mag sobre cinema, séries, banda desenhada e tudo o que está no universo da cultura pop, está de volta com muitas novidades. A nova temporada do programa estreou-se em fevereiro e mantém a sua identidade, mas surge reinventada num formato de podcast (vídeo e áudio), para ser visto e ouvido no SAPO Mag, na televisão, no Canal Cinemundo, e no Spotify do SAPO.

Ouça o episódio também no Spotify: