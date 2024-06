A quarta temporada de "The Boys" chega à Amazon Prime Video esta quarta-feira, 13 de junho. O SAPO Mag esteve à conversa com o elenco e o criador sobre como vamos encontrar os "supes" e os "boys" nos novos episódios. Veja as entrevistas no vídeo abaixo.

A nova temporada da saga de super-heróis subversiva contará com oito episódios. Os três primeiros episódios chegam em simultâneo a 13 de junho, os restantes serão estreados nas semanas seguintes, até ao final da temporada a 18 de julho. A série inspira-se na banda desenhada homónima de Garth Ennis e Darick Robertson, editada originalmente em 2006 pela Wildstorm (DC Comics), antes de passar a ser lançada pela Dynamite Entertainment. Elogiada pela subversão de códigos das aventuras de super-heróis, acompanha uma equipa com versões distorcidas de elementos da Liga da Justiça, Os Sete, e um grupo de renegados, The Boys, que tenta demovê-la. Na quarta temporada, "o mundo está à beira do abismo". "Victoria Neuman está cada vez mais perto da presidência dos EUA, debaixo da alçada musculada do Homelander, que está a consolidar o seu poder. Com apenas alguns meses de vida pela frente, Butcher perdeu o filho de Becca e o trabalho como líder dos "The Boys". "The Boys" é protagonizada por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. Na quarta temporada juntam-se ao elenco nomes como Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan.