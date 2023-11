[Alerta spoilers: se ainda não viu a sétima temporada de "Elite", o melhor é não ler este artigo]

No final da sétima temporada de "Elite", Iván, personagem interpretada por André Lamoglia, despede-se do colégio "Las Encinas" e ruma até África do Sul.

Os fãs da série espanhola pensaram que seria o fim da história da personagem, mas o serviço de streaming decidiu surpreender. Nas redes sociais, a Netflix confirmou que o ator brasileiro se vai juntar ao elenco da quarta temporada de "Sangue e Água", série centrada num colégio na Cidade do Cabo.

Na série sul-africana, André Lamoglia vai continuar a interpretar Iván. "Tchau, Las Encinas... Olá, Colégio Parkhurst. O intercâmbio continua! André Lamoglia entrou para o elenco da quarta temporada de 'Sangue e Água' como Iván. Estreia em 2024", adiantou a Netflix nas redes sociais.

Na primeira temporada da série, "uma adolescente da Cidade do Cabo cruza-se com uma estrela de natação de uma escola privada numa festa e tenta descobrir se ela é a sua irmã que foi raptada à nascença".