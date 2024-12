A minissérie "Senna", da Netflix, tem dado que falar devido à forma como o relacionamento do piloto Ayrton Senna com a ex-modelo e apresentadora Adriane Galisteu foi abordado. A produção resumiu a história dos 18 meses em que os dois estiveram juntos, até à morte do piloto, em apenas dois minutos e 34 segundos de tempo de ecrã.

Depois de alguns dias de silêncio, Galisteu, que é interpretada por Julia Foti em "Senna", reagiu nas redes sociais. A apresentadora e modelo começou por agradecer o carinho do público e a atenção que a imprensa tem dado ao assunto. Apesar das críticas, a brasileira elogiou a produção, o elenco e toda a equipa envolvida, sublinhando a importância de contar a história de Ayrton Senna de todas as formas possíveis.

No vídeo, a apresentadora destacou que, embora a história do piloto seja maior do que o relacionamento de ambos, os últimos momentos da vida de Senna foram passados ao seu lado: "Essa história também me pertence".

"O que está a acontecer agora é a vida como ela é, é a vida como sempre foi. Pelo menos para mim. A única novidade é que talvez, agora, esteja a considerar a possibilidade de vos contar este último ano e meio da minha vida ao lado dele. E acho que vão adorar. Aliás, tenho a certeza absoluta que vão adorar", acrescentou.

Veja o vídeo:

"Senna" chegou na passada sexta-feira, dia 29 de novembro, à Netflix. No fim de semana de estreia, a série conquistou o primeiro lugar do top do serviço de streaming em Portugal.

A nível mundial, a primeira temporada da série alcançou o sétimo lugar, ficando atrás de produções como "The Madness" (1.º lugar), "When the Phone Rings" (2.º) ou "The Empress" (3.º).

"Conhece os bastidores da emocionante aventura de construção de 22 carros de corrida especialmente projetados para a série 'Senna'. Acompanha cada passo desse processo meticuloso — desde a fabricação ao teste final na pista", resume a Netflix na legenda do vídeo publicado esta semana.

Veja aqui o vídeo.

Gabriel Leone (popularizado pelo telenovela "Verdades Secretas" e que já andou pelo mundo do automobilismo no filme "Ferrari", de Michael Mann) interpreta Ayrton Senna, um dos maiores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos.

Como destaca a sinopse oficial, a minissérie com seis episódios "dramatiza o seu percurso de superação, desencontros, alegrias e tristezas, desvendando a sua personalidade e as suas relações pessoais".

A história vai desde o kart até à sua mudança para a Inglaterra para competir na Fórmula Ford, onde faz a estreia aos 20 anos, e segue até ao acidente fatal no Grande Prémio de São Marino, em Ímola, a 1 de maio de 1994.

Pelos episódios vão passar personagens importantes na sua vida, como Alain Prost (Matt Mella), Galvão Bueno (Gabriel Louchard) e Xuxa (Pâmela Tomé), Hugo Bonemer (Nelson Piquet), Julia Foti (Adriane Galisteu), Kazuhiro Muroyama (Soichiro Honda).

No papel da jornalista Laura, personagem fictícia, destaca-se ainda Kaya Scodelario, que acabou de ter impacto em "The Gentlemen", outra série da Netflix, e cuja mãe é brasileira.

Da produtora brasileira Gullane e criada por Vicente Amorim e Julia Rezende, a minissérie em inglês e português contou com o apoio ativo da família do piloto, que, passados 30 anos após a morte, continua a ser um ícone para os fãs do automobilismo, que marcou com o seu carisma e personalidade.