É uma das maiores agitações de 2023 no streaming: Ryan Murphy vai trocar a Netflix pela Disney.

Segundo a Bloomberg, Ryan Murphy está a negociar um novo acordo com a Disney, onde reencontrará a executiva Dana Walden, com quem trabalhou nos tempos da 20th Century Fox TV.

Foi nessa fase que se tornou um dos mais proeminentes produtores da TV americana, graças à criação de sucessos como "Glee", "Nip/Tuck", "American Horror Story", “American Crime Story” e “Pose”.

O acordo ainda não está fechado, mas Ryan Murphy anda em negociações há um ano e conseguiu fechar os detalhes principais antes de começar a greve dos argumentistas de Hollywood a 2 de maio, que paralisou em grande parte a indústria.

Em julho, termina o acordo milionário de 300 milhões de dólares assinado com a Netflix em 2018, que foi um dos maiores de sempre para um produtor de TV.

Na plataforma, as minisséries "The Politician" (2019), "Hollywood" (2020), "Ratched" (desde 2020) e "Halston" (2021) nunca conseguiram atingir o sucesso comercial e artístico das produções de Ryan Murphy nos tempos da Fox.

Para a plataforma, realizou ainda o filme "The Prom" (2020) e produziu "Os Rapazes do Grupo" (2020), o documentários "Pray Away" (2021) e "O Telefone do Sr. Harrigan" (2022)

O maior sucesso da parceria chegou só em 2022 com a dupla formada pelas minisséries "The Watcher” e "DAHMER - Monstro: A História de Jeffrey Dahmer", que entraram no TOP das séries originais mais vistas de sempre da Netflix.