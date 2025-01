O polémico escândalo protagonizado por P.Diddy vai ser escrutinado no novo documentário da Peacock. "Diddy: The Making of a Bad Boy" estreia-se a 14 de fevereiro nos Estados Unidos e, esta semana, o canal revelou o primeiro trailer da produção.

O documentário de 90 minutos vai contar com entrevistas a antigos colaboradores do músico, que prometem revelar "os segredos mais sombrios". A produção focar-se-á na vida, carreira e nos alegados crimes cometidos pelo artista.

"Diddy: The Making of a Bad Boy" vai contar ainda com depoimentos surpreendentes de um amigo de infância de Sean "Diddy" Combs. Um ex-segurança, uma maquilhadora, um antigo estagiário e um produtor também aceitaram participar no documentário.

De acordo com a revista NME, a produção do canal norte-americano inclui também imagens inéditas de Diddy no estúdio e em festas.

No trailer, uma das entrevistadas sublinha que "Sean Combs é um monstro". Já uma mulher não identificada afirma ter "presenciado tudo" o que Diddy fez ao longo de anos.

Sean 'Diddy' Combs, de 54 anos, foi detido em 16 de setembro em Nova Iorque e vai ser julgado pelos crimes de crime organizado, tráfico sexual e tráfico de seres humanos, pelos quais se declarou inocente.

Veja o trailer: