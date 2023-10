"Messi Nos Estados Unidos" ("Messi Meets America"), série documental de seis episódios, estreia-se a 11 de outubro na Apple TV+. Para antecipar a nova produção, o serviço de streaming revelou um pequeno trailer.

Em comunicado, a plataforma adianta que a série vai revelar os bastidores da chegada do futebolista argentino no futebol norte-americano.

"Depois de mais de vinte anos de recordes entre o Barcelona e o PSG, e da conquista do Mundial de 2022 com a Argentina, Leo Messi tomou uma decisão histórica que mudou para sempre a história do futebol na América do Norte ao juntar-se à MLS (Major League Soccer) e ao Inter Miami CF", frisa a Apple TV+.

Veja o trailer: