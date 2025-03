"Ted Lasso" vai regressar ao serviço de streaming para a quarta temporada, confirmou a Apple TV+. Segundo o Deadline, o serviço de streaming está a reformular o papel de Henry, o filho do protagonista, personagem interpretada por Gus Turner nas primeiras três temporadas.

De acordo com as informações avançadas, na quarta temporada, Henry terá 12 anos e será uma nova promessa do futebol. Os castings para a escolha do ator já arrancaram.

A Apple TV+ anunciou a quarta temporada de "Ted Lasso" na passada semana, confirmando o regresso do protagonista, Jason Sudeikis, e do elenco principal. "O fenómeno global 'Ted Lasso' está de volta ao campo de futebol para uma quarta temporada, reunindo novamente a equipa responsável pela aclamada e multi-premiada série de comédia, com Jason Sudeikis a regressar ao seu premiado papel como o treinador Ted Lasso", frisa a plataforma de streaming.

"À medida que continuamos a viver num mundo onde tantos factores nos condicionam a ‘olhar antes de saltar'... Na quarta temporada, os membros do AFC Richmond aprendem a 'saltar antes de olhar', descobrindo que, onde quer que aterrem, é exatamente onde deveriam estar", adianta o protagonista e produtor executivo em comunicado.

TED LASSO

Matt Cherniss, chefe de programação da Apple TV+, destaca que a série "é um verdadeiro fenómeno em todo o mundo". "Todos na Apple estão entusiasmados por continuar a nossa colaboração com o Jason e as brilhantes mentes criativas por detrás desta série", confessou.

A quarta temporada de "Ted Lasso" conta com Jack Burditt ("30 Rock" e "Ninguém Quer Isto") como produtor executivo. Sudeikis protagoniza e produz a série ao lado de Brendan Hunt, Joe Kelly, Jane Becker, Jamie Lee e Bill Wrubel.

Depois da estreia na Apple TV+, "Ted Lasso" bateu recordes e rapidamente recebeu elogios da crítica, com a primeira temporada a tornar-se a série de comédia mais nomeada para os Emmys no seu ano de estreia, vencendo ainda consecutivamente o Emmy de Melhor Série de Comédia nas duas primeiras temporadas.