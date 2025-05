Os vencedores BAFTA Television Awards foram conhecidos no passado domingo, dia 11 de maio. A cerimónia em Londres, que celebrou o melhor que se fez em televisão em 2024, foi apresentada por Alan Cumming e contou com atuações de Jessie J, Tom Grennan e Esther Abrami.

"Mr Loverman" foi um dos destaques da noite, sendo a única série a vencer em duas categorias: Lennie James conquistou o seu primeiro BAFTA de interpretação — Melhor Ator Principal — e Ariyon Bakare venceu na categoria de Melhor Ator Secundário.

Marisa Abela, nomeada pela primeira vez, venceu o prémio de Melhor Atriz Principal pelo seu papel em "Industry", da Max. Já Jessica Gunning arrecadou o prémio de Melhor Atriz Secundária pelo seu trabalho em "Baby Reindeer", da Netflix.

Na cerimónia, "Mr Bates vs The Post Office" venceu na categoria de Melhor Drama de Série Limitada e "Blue Lights" foi distinguida com o galardão de Melhor Série Dramática.

O BAFTA de Melhor Comédia foi entregue a "Alma’s Not Normal", série da BBC Two.

VENCEDORES DAS PRINCIPAIS CATEGORIAS:

Melhor Série de Drama

"Blue Lights" (BBC One) - VENCEDORA

"Sherwood" (BBC One)

"Supacell" (Netflix)

"Wolf Hall: The Mirror and the Light" (BBC One)

Melhor Série de Comédia

"Alma’s Not Normal (BBC Two) - VENCEDORA

"Brasic" (ITV2)

"G’wed" (ITV2)

"Ludwing" (BBC One)

Melhor Minissérie

"Baby Reindeer" (Netflix)

"Lost Boys and Fairies" (BBC One)

"Mr. Bates vs The Post Office" (ITV1) - VENCEDORA

"One Day" (Netflix)

Melhor Série Internacional

"After the Party" (Channel 4)

"Colin From Accounts" (BBC Two)

"Não Digas Nada" (Disney+)

"Shōgun" (Disney+) - VENCEDORA

"True Detective: Night Country" (Max)

Veja aqui a lista completa de vencedores.