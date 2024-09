A Netflix revelou esta terça-feira, dia 23 de setembro, o trailer de "Beauty in Black", de Tyler Perry. A série vai contar com 16 episódios e a primeira parte, de oito episódios, estreia-se a 24 de outubro no serviço de streaming.

A primeira parte da temporada vai acompanhar duas mulheres com vidas muito distintas: Kimmie tem dificuldades em ganhar a vida depois de a mãe a expulsar de casa e Mallory gere um negócio de sucesso. Mas, apesar das diferenças, as suas vidas acabam por se entrelaçar.

"O destino de uma stripper sofre uma reviravolta quando ela se cruza com uma família abastada e disfuncional que gere um império de cosméticos e um esquema de tráfico", resume a Netflix.

Tyler Perry é o criador, realizador, argumentista e produtor executivo de "Beauty in Black", que conta com Taylor Polidore Williams no papel de Kimmie. Já Crystle Stewart interpretsa Mallory.

Amber Reign Smith, Ricco Ross, Debbi Morgan, Richard Lawson, Steven G. Norfleet, Julian Horton, Terrell Carter, Shannon Wallace, Bryan Tanaka, Joy Rovaris, Xavier Smalls, Charles Malik Whitfield, Tamera 'Tee' Kissen, Ursula O. Robinson, Ashley Versher e George Middlebrook completam o elenco.

Veja o trailer (em inglês):