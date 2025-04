"She the People", protagonizada por Terri J. Vaughn, é a primeira série de comédia para a Netflix, deTyler Perry. A história vai acompanhar uma candidata que vence as eleições e rapidamente percebe que o novo cargo envolve muito mais do que aquilo que imaginava.

A primeira temporada terá 16 episódios, lançados em duas partes: a Parte 1 estreia a 22 de maio e a Parte 2 chega a 14 de agosto.

"She the People" é a segunda série lançada no âmbito do acordo criativo de exclusividade entre Tyler Perry e a Netflix. O seu filme mais recente, "The Six Triple Eight", tornou-se no mais visto de sempre do realizador na plataforma nas primeiras quatro semanas depois da estreia.

A nova série chega depois de "Beauty in Black – Parte 1", que chegou ao primeiro lugar do Top Global de séries (em inglês) após a sua estreia, em outubro de 2024.

Segundo o site Tudum, da Netflix, "a série acompanha a política Antoinette Dunkerson (Vaughn), que conhecemos durante a sua campanha para o cargo de vice-governadora". "Depois de ser eleita, Antoinette tem de aprender a sobreviver num ambiente dominado por um governador machista e condescendente, ao mesmo tempo que tenta manter a família unida, agora que todos estão sob os holofotes da opinião pública", adianta o serviço de streaming.

Além de Terri J. Vaughn, a série vai contar com Jo Marie Payton, Jade Novah, Drew Olivia Tillman, Tré Boyd e Dyon Brooks no elenco principal.