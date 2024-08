Os Aerosmith despediram-se em definitivo dos palcos. No início de agosto, a banda norte-americana partilhou um comunicado nas redes sociais onde anunciou que não voltará a fazer digressões.

O último concerto do grupo liderado por Steven Tyler decorreu a 9 de setembro de 2023 na UBS Arena, em Nova Iorque. O espetáculo foi gravado pelos fãs e partilhado em 4K no Youtube esta semana.

Veja aqui o concerto.

Na nota publicada nas redes sociais, o grupo explica que esta decisão se deve a uma lesão nas cordas vocais de Steven Tyler - o cantor danificou as suas cordas vocais e fraturou a laringe em setembro.

"Como vocês sabem, a voz de Steven é um instrumento como nenhum outro", frisam os músicos no comunicado. "Ele passou meses a trabalhar incansavelmente para que a sua voz voltasse ao que era antes da lesão. Nós vimo-lo com dificuldades, apesar de ter a melhor equipa médica ao seu lado. Infelizmente, está claro que não é possível uma recuperação completa da sua lesão vocal. Tomámos uma decisão dolorosa e difícil, mas necessária — como uma banda de irmãos — de nos retirarmos do palco e das digressões", acrescentaram.

Em maio de 2023, a banda de rock clássico composta por Tyler (voz), Joe Perry (guitarra principal), Brad Whitford (guitarra), Tom Hamilton (baixo) e Joey Kramer (bateria) anunciou uma digressão de despedida. Devido à lesão do vocalista, a tour contou com apenas três concertos e deveria ser retomada em setembro.

"Foi a honra das nossas vidas que a nossa música se tornasse parte da vossa. (...) Em todos os clubes, em todas as grandes digressões e em momentos grandiosos e privados, deram-nos um lugar na banda sonora das vossas vidas", escreveu a banda no comunicado, agradecendo a todos os fãs: "Vocês tornaram os nossos sonhos realidade".

Formados no início da década de 1970 em Boston, os Aerosmith são apresentados como uma das mais bem sucedidas bandas de rock nos Estados Unidos, com mais de 100 milhões de álbuns vendidos. Ao longo da sua carreira, Steven Tyler, Joe Perry, Joey Kramer, Tom Hamilton e Brad Whitford conquistaram um marco incrível de 95 certificados de ouro, platina e multi-platina, pela RIAA (Recording Industry Association of America), entre os álbuns de originais, singles e videoclipes.

“Dream On”, “Sweet Emotion”, “Toys In the Attic” e “Back In The Saddle”, “Janie’s Got A Gun”, “Cryin’”, “Dude Looks Like A Lady”, “Love In An Elevator” e “I Don’t Want To Miss A Thing” são alguns dos maiores sucessos do grupo norte-americano.