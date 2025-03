"Bem-vindos à família" é a nova série mexicana da Netflix. A primeira temporada, descrita como "absurda, excêntrica e irreverente", estreou-se esta quarta-feira, dia 12 de março, no serviço de streaming e promete arrancar gargalhadas aos espectadores.

A série segue Cristina, uma mãe solteira em dificuldades que é explorada no seu trabalho como enfermeira, que vê a sua vida pacífica ficar virada do avesso quando descobre que o pai usou a sua casa como garantia de uma dívida à máfia. "Após a morte repentina deste, Cristina é obrigada a lidar com o desafio de salvar a sua casa. Determinada a recuperar o que lhe pertence, ela une esforços a Luciana, a esposa do pai, e juntas elaboram um plano arriscado para enganar o mafioso", adianta o serviço de streaming.

"A ideia inclui esconder o corpo do pai e fazer um novo testamento. Contudo, vão ter de ser astutas para impedir que uma vizinha abelhuda e um polícia apaixonado descubram a verdade nesta comédia repleta de teias enredadas e situações inesperadas", resume a Netflix.

Ao seu lado, Cristina tem Luciana, outra mãe solteira, atriz frustrada e alcoólica, que a ajuda a esconder o corpo do pai tirano que as tratou mal. "A colisão destas duas famílias vai provocar momentos hilariantes e planos de conspiração delirantes, só para provar que não há nada mais louco do que o amor da família", acrescenta a sinopse.