O império de Taylor Sheridan soma e segue: a sua série "Landman" recebeu luz verde para uma segunda temporada na Paramount+, confirmou a imprensa norte-americana esta quarta-feira.

A notícia não surpreende após ter sido a melhor estreia em dois anos e ficar no Top 10 das séries originais de 2024 no serviço de streaming norte-americano.

Disponível na SkyShowtime em Portugal, os episódios de estreia e conclusão também são os mais vistos de sempre a nível global, segundo a Paramount+.

Esta é outra história americana, mas a decorrer no Texas, do prolífico Taylor Sheridan, criador de "Yellowstone", "1883", "1923", "Tulsa King", "Lioness", "Lawmen: Bass Reeves" e "Mayor of Kingstown", todas disponíveis na SkyShowtime.

Criada com Christian Wallace (e baseada no seu podcast "Boomtown"), reúne mais um elenco de estrelas veteranas - Billy Bob Thornton, Demi Moore, Jon Hamm ou Andy García - para um retrato da procura de fortuna no mundo da exploração petrolífera "no no Oeste do Texas, onde a ação de operários e bilionários vorazes e selvagens tem um impacto no meio ambiente, na economia e na geopolítica mundial".

A primeira temporada teve dez episódios, que foram ficando disponíveis entre 20 de novembro e 15 de janeiro.