Chega finalmente a "Blossoms Shanghai", a primeira série criada e realizada por Wong Kar-wai.

Portugal e Espanha serão os primeiro países europeus a ver a série através da Filmin, destaca o comunicado oficial da plataforma, que recorda o impacto na China, onde foi transmitida no final de 2023.

A série tem um total de 30 episódios, sendo que os primeiros 15 estreiam na Filmin em junho, com cinco novos episódios por semana a serem lançados às terças-feiras: 17 e 24 de junho, e 1 de julho.

Descrita como um verdadeiro fenómeno social, "Blossoms Shanghai" completa com os filmes "Disponível para Amar" ("In the Mood for Love", no original) e "2046" a trilogia de Wong Kar-wai "centrada no amor, na nostalgia, na solidão e no passar do tempo". O próprio realizador descreveu-a como a sua "In the Mood for Shanghai".

créditos: Filmin

A série adapta o romance "Blossoms", inédito em Portugal, escrito por Jin Yucheng e publicado na China em 2013, que se tornou uma referência da literatura contemporânea do país, vencedor do Prémio Mao Dun de Literatura, o galardão literário nacional mais prestigiado.

A história decorre principalmente na Xangai dos anos 90 e "conta a ascensão de Ah Bao, um jovem de origens humildes que, depois de perder a fortuna da sua família durante a Revolução Cultural, se reinventa e torna-se um carismático milionário na cidade mais vibrante da China. Ah Bao é visto como o “Gatsby” de Xangai: elegante, ambicioso e sempre no centro da vida social e empresarial da cidade".

créditos: Filmin

Ao longo dos 30 episódios, "a história acompanha Ah Bao no seu percurso de auto-invenção, mostrando as suas relações com três mulheres cruciais, que representam os grandes ideais da sua vida: o amor, a aventura, a honra e a inocência. Estas mulheres e as suas histórias entrelaçam-se com a de Ah Bao, refletindo as transformações da cidade e dos seus habitantes".

O protagonista de "Blossoms Shanghai" é Hu Ge, um ator e cantor nascido na cidade, da qual é embaixador turístico, conhecido em Portugal principalmente pelo premiado filme "O Lago dos Gansos Selvagens" (2019), candidato à Palma de Ouro em Cannes, que contracena com as atrizes Ma Yili ("My People, My Country"), Tang Yan ("Chinese Paladin") e Xin Zhilei ("The Rescue").